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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:47157

Сумские бейсболисты выиграли «бронзу»

3-4 августа прошли игры за третье место чемпионата Украины по бейсболу в первой лиге.

Встречались ривненская команда «West Side» и сумские «Вороны». В упорном противостоянии обе игры выиграли наши 8:7 и 6:5 и завоевали бронзовые награды турнира.

Спорт Бейсбол Вороны
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