Сумские бейсболисты выиграли «бронзу»

Встречались ривненская команда «West Side» и сумские «Вороны». В упорном противостоянии обе игры выиграли наши 8:7 и 6:5 и завоевали бронзовые награды турнира.
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