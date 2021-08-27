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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Благодійний ярмарок "Твори своє". У Сумах збирали кошти для центру реабілітації дітей з інвалідністю

Спортивні нагороди, сукні, текстиль, вироби з глини та мед – усе це можна було придбати на благодійному ярмарку "Твори своє". Його влаштували на території Трибуна Парк. Почали о 13.00 і завершили о 19.00. Гроші зібрані від продажу товарів підуть на реконструкцію кінного манежу обласного центру реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю

Вхід на територію ярмарку коштує 50 грн, пише Суспільне.

Благодійний ярмарок "Твори своє". У Сумах збирали кошти для центру реабілітації дітей з інвалідністю
Суспільне Суми

Відвідувачі моли придбати одяг, авторську кераміку, ковдри та подушки, швейні вироби та крем мед.

Благодійний ярмарок "Твори своє". У Сумах збирали кошти для центру реабілітації дітей з інвалідністю
Суспільне Суми

"У нас сімейна пасіка уже понад 50 років. Чому вирішили? По-перше, хотіли підтримати центр, тому що там довго працювала моя мама, і дітки нам знайомі й сама іпотерапія, тобто маємо уявлення що це", – говорить продавчиня благодійного заходу Марина Дакалова.

Благодійний ярмарок "Твори своє". У Сумах збирали кошти для центру реабілітації дітей з інвалідністю
Суспільне Суми

Участь у ярмарку взяли працівники центру, підприємці та місцеві майстрині. Всього близько 70 людей.

Благодійний ярмарок "Твори своє". У Сумах збирали кошти для центру реабілітації дітей з інвалідністю
Суспільне Суми

"Наша локація називається "зіркова лавка". Тут представлені лоти видатних спортсменів. Це футболіст Ілля Забарний. Представлена футболка його з автографом. Також представлені нагороди Семеренко, біатлоністки: пазли, медалі, книга родове дерево. Одна з експонатів нашої лавки – це дуже гарна сукня Ольги Сумської. Вона теж бере участь у нашій благодійній акції", – розповідає вчителька центру реабілітації Віта Краузе.

Благодійний ярмарок "Твори своє". У Сумах збирали кошти для центру реабілітації дітей з інвалідністю
Суспільне Суми

"Ми передаємо прянички, глиняні сердечка, які діти зробили своїми руками. Творимо добро для того, щоб дітям було краще", – говорить вчителька центру реабілітації Наталія Номеровська.

Благодійний ярмарок "Твори своє". У Сумах збирали кошти для центру реабілітації дітей з інвалідністю
Суспільне Суми

"Там придбаю пряники, там придбаю мед. Маю надію, дітям це допоможе", – говорить відвідувачка Оксана Дробот.

Майстриня Світлана Калашник займається пошиттям різних речей. На благодійному ярмарку продавала гаманці.

Благодійний ярмарок "Твори своє". У Сумах збирали кошти для центру реабілітації дітей з інвалідністю
Суспільне Суми

"Це можуть бути будь-які аксесуари від звичайної захисної маски для обличчя, яка нині дуже актуальна, до чогось більш творчого. Наша справа має дуже цікаву історію. У моїй родині є сестра з епілепсією, вона має інвалідність, тому мама не має змоги працювати як звичайні люди, тому так з натхненням з’явилась така справа", – розповідає Світлана.

"На благодійному ярмарку всі, хто має можливість представляють сертифікати. Це стоматологи, юристи, майстер-класи, психологи – всі долучаються. І коли ви купляєте майстер-класи, сертифікат, 50% коштів йде у скриньку волонтерів", – розповідає організаторка Світлана Волик.

Поряд із ярмарком тривала інсталяція. Людину відокремлювали від усіх за допомогою ширми. Вмикали у навушниках запис із образливими, і навпаки словами підтримки. Після чого учасник мав відтворити свої емоції на папері.

Благодійний ярмарок "Твори своє". У Сумах збирали кошти для центру реабілітації дітей з інвалідністю
Суспільне Суми

"У межах проєкту "Твори своє" ми з колективом колег дизайнерів, архітекторів вирішили зробити інсталяцію, яка б транслювала проблеми несприйняття суспільством людей з інвалідністю, людей, які відрізняються від нас. Мета цієї інсталяції – показати негативні та позитивні враження від емоцій, які люди дарують іншим", – розповідає організаторка інсталяції Олена Довгополова.

Відділення іпотерапії – лікування за допомогою верхової їзди, розташоване у селі Рибці Сумського району. Там проходять реабілітацію діти з інвалідністю. Катання на конях та заняття з реабілітологами – частина програми покращення стану пацієнтів. Наразі павільйон, де проходять заняття потребує реконструкції. За словами Світлани Волик, на це потрібно близько 5 млн грн.

Общество
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