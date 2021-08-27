Вхід на територію ярмарку коштує 50 грн, пише Суспільне.

Суспільне Суми

Відвідувачі моли придбати одяг, авторську кераміку, ковдри та подушки, швейні вироби та крем мед.

Суспільне Суми

"У нас сімейна пасіка уже понад 50 років. Чому вирішили? По-перше, хотіли підтримати центр, тому що там довго працювала моя мама, і дітки нам знайомі й сама іпотерапія, тобто маємо уявлення що це", – говорить продавчиня благодійного заходу Марина Дакалова.

Суспільне Суми

Участь у ярмарку взяли працівники центру, підприємці та місцеві майстрині. Всього близько 70 людей.

Суспільне Суми

"Наша локація називається "зіркова лавка". Тут представлені лоти видатних спортсменів. Це футболіст Ілля Забарний. Представлена футболка його з автографом. Також представлені нагороди Семеренко, біатлоністки: пазли, медалі, книга родове дерево. Одна з експонатів нашої лавки – це дуже гарна сукня Ольги Сумської. Вона теж бере участь у нашій благодійній акції", – розповідає вчителька центру реабілітації Віта Краузе.

Суспільне Суми

"Ми передаємо прянички, глиняні сердечка, які діти зробили своїми руками. Творимо добро для того, щоб дітям було краще", – говорить вчителька центру реабілітації Наталія Номеровська.

Суспільне Суми

"Там придбаю пряники, там придбаю мед. Маю надію, дітям це допоможе", – говорить відвідувачка Оксана Дробот.

Майстриня Світлана Калашник займається пошиттям різних речей. На благодійному ярмарку продавала гаманці.

Суспільне Суми

"Це можуть бути будь-які аксесуари від звичайної захисної маски для обличчя, яка нині дуже актуальна, до чогось більш творчого. Наша справа має дуже цікаву історію. У моїй родині є сестра з епілепсією, вона має інвалідність, тому мама не має змоги працювати як звичайні люди, тому так з натхненням з’явилась така справа", – розповідає Світлана.

"На благодійному ярмарку всі, хто має можливість представляють сертифікати. Це стоматологи, юристи, майстер-класи, психологи – всі долучаються. І коли ви купляєте майстер-класи, сертифікат, 50% коштів йде у скриньку волонтерів", – розповідає організаторка Світлана Волик.

Поряд із ярмарком тривала інсталяція. Людину відокремлювали від усіх за допомогою ширми. Вмикали у навушниках запис із образливими, і навпаки словами підтримки. Після чого учасник мав відтворити свої емоції на папері.

Суспільне Суми

"У межах проєкту "Твори своє" ми з колективом колег дизайнерів, архітекторів вирішили зробити інсталяцію, яка б транслювала проблеми несприйняття суспільством людей з інвалідністю, людей, які відрізняються від нас. Мета цієї інсталяції – показати негативні та позитивні враження від емоцій, які люди дарують іншим", – розповідає організаторка інсталяції Олена Довгополова.

Відділення іпотерапії – лікування за допомогою верхової їзди, розташоване у селі Рибці Сумського району. Там проходять реабілітацію діти з інвалідністю. Катання на конях та заняття з реабілітологами – частина програми покращення стану пацієнтів. Наразі павільйон, де проходять заняття потребує реконструкції. За словами Світлани Волик, на це потрібно близько 5 млн грн.