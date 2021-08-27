Сумские футзалисты сыграют в Северодонецке (трансляция)

АФФК «Сумы» будет играть в гостях против «ДЕ Трейдинга» с Донетчины. Матч начнется в 12.00.
Напомним, в первом туре АФФК «Сумы» уступили львовской «Энергии» 3:4, а николаевцы стартовый тур пропускали из-за нечетного количества команд в элите украинского футзала.
В прошлом сезоне «ДЕ Трейдинг» в гостях переиграл «сумчан» со счетом 4:1, а игра в Северодонецке снова завершилась ничьей 3:3. По итогам предыдущего сезона николаевцы заняли последнее, 10-е, место с 13 очками в 18 играх. У «сумчан» было на 3 очка больше и восьмое место, что позволило им попасть в плей-офф. Правда, в первом же раунде они попали на чемпиона Украины херсонский "Продэксим", которому уступили в трех играх 0:3.
8 вересня о 18:30 в Розумному хабі (вул. Кузнечна, 2) відбудеться вечір з відомою мандрівницею Анною Морозовою, яка відвідала 70...
Представитель Экстра-лиги МФК «ДЕ Трейдинг» из Николаевки Донецкой области представил новичков....
18 вересня у Молодіжному центрі «Романтика» відбудеться головна світська подія цієї осені у сумах - Благодійний Віденський бал....
12 вересня у Сумах об 11:00 в парку ім. Кожедуба, біля колеса огляду відбудеться фестиваль “Друг з притулку”....
Race Project пропонує гарно провести літо нічним забігом на озері Чеха....