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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:20187

Сумские футзалисты сыграют в Северодонецке (трансляция)

Сегодня, 4 сентября, пройдут игры 2-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

АФФК «Сумы» будет играть в гостях против «ДЕ Трейдинга» с Донетчины. Матч начнется в 12.00.

Напомним, в первом туре АФФК «Сумы» уступили львовской «Энергии» 3:4, а николаевцы стартовый тур пропускали из-за нечетного количества команд в элите украинского футзала.

В прошлом сезоне «ДЕ Трейдинг» в гостях переиграл «сумчан» со счетом 4:1, а игра в Северодонецке снова завершилась ничьей 3:3. По итогам предыдущего сезона николаевцы заняли последнее, 10-е, место с 13 очками в 18 играх. У «сумчан» было на 3 очка больше и восьмое место, что позволило им попасть в плей-офф. Правда, в первом же раунде они попали на чемпиона Украины херсонский "Продэксим", которому уступили в трех играх 0:3.

Спорт Анонс АФФК Сумы Трансляция Футзал
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