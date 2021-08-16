Сумчанки стартовали в Мировом туре

В турнире принимают участие 15 команд из 10 стран. В том числе 4 украинские, а среди них сумчанки Марина Гладун и Екатерина Удовенко, сеянные под 12-м номером. В группе D наши девчата сначала проиграли израильтянкам 1:2 (18-21, 21-15, 12-15), а затем выиграли у американок 2:0 (28-26, 21-16).
Завтра наши девчата поборются за путевку в ¼ финала в матче против колумбиек, которые вторые сеянные на турнире.
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