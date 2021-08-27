В Сумах произошло очередное ДТП Сегодня, 3 сентября на улице Прокофьева в дорожное проишествие попали два легковых авто.

По предварительным данным, в 16.20 недалеко от перекрестка улиц Харьковская и Прокофьева в ДТП попали автомобили Hyundai и Volkswagen. Транспортные средства получили повреждения, о пострадавших ничего не известно. Подробности позже.