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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:36327

В Сумах произошло очередное ДТП

Сегодня, 3 сентября на улице Прокофьева в дорожное проишествие попали два легковых авто.

По предварительным данным, в 16.20 недалеко от перекрестка улиц Харьковская и Прокофьева в ДТП попали автомобили Hyundai и Volkswagen. Транспортные средства получили повреждения, о пострадавших ничего не известно.

Подробности позже.

Право Hyundai Volkswagen Дтп
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