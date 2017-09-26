В Сумах подразделения Управления полиции охраны получили новые служебные автомобили Сегодня утром за новенькими автомобилями марки «Рено» в Сумы прибыли сотрудники полиции охраны из Шостки, Конотопа, Глухова, Лебедина. Еще один специальный автомобиль полиции останется «служить и защищать» в областном центре.

Автопарк полиции охраны пополнился пятью специальными автомобилями, которые в августе приобрело Управление полиции охраны в Сумской области. Вручить водителям ключи от служебных автомашин сегодня в УПО прибыл заместитель начальника ГУНП области Николай Худенко.

Начальник Управления полиции охраны в Сумской области Олег Антонюк, обращаясь к полицейским, отметил, что новые, оборудованные всем необходимым, полицейские автомобили, помогут правоохранителям вести борьбу с преступностью, будут работать на территории Сумской области и помогут в защите имущества граждан от противоправных посягательств, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.