В Сумах подразделения Управления полиции охраны получили новые служебные автомобили

Автопарк полиции охраны пополнился пятью специальными автомобилями, которые в августе приобрело Управление полиции охраны в Сумской области. Вручить водителям ключи от служебных автомашин сегодня в УПО прибыл заместитель начальника ГУНП области Николай Худенко.
Начальник Управления полиции охраны в Сумской области Олег Антонюк, обращаясь к полицейским, отметил, что новые, оборудованные всем необходимым, полицейские автомобили, помогут правоохранителям вести борьбу с преступностью, будут работать на территории Сумской области и помогут в защите имущества граждан от противоправных посягательств, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Мужчину, который находясь в нетрезвом состоянии, стал срывать металлическую кровлю с подвального помещения торгового заведения и повредил входную дверь магазина,...
В Шостке в одном из автокооперативов горел гараж. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы на место происшествия оперативно не...
Речь идет о номерах автомобиля Шосткинского отдела полиции охраны....
Увидев пламя на газовой магистрали жилого дома, правоохранители немедленно эвакуировали жителей дома и вызвали спасателей и аварийную газовую службу...
У пострадавшего в драке мужчины остановилось сердце. Если бы не своевременное вмешательство наряда реагирования полиции охраны, событие имело бы фатальные...