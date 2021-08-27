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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:38102

В Сумах соревновались коммунальщики

Сегодня, 3 сентября, в оздоровительном лагере «Звездный» КП «Дорремстрой» состоялась ХХ летняя спартакиада среди сборных команд предприятий жилищно-коммунального хозяйства, местной промышленности, бытового обслуживания населения Сумской области.

Участники соревновались по таким видам спорта: комбинированная эстафета, мини-футбол, волейбол, шашки, дартс, настольный теннис, перетягивание каната.

В комбинированной эстафете победителями стали:

III место - КП «Электроавтотранс»;

II место - КП «Горводоканал»;

I место - КП «Дорремстрой»;

В соревнованиях по мини-футболу победителями стали:

III место - КП «Горводоканал»;

II место - КП «Электроавтотранс»;

I место - КП «Дорремстрой»;

В соревнованиях по волейболу победителями стали:

III место - КП «Электроавтотранс»;

II место - КП «Горводоканал»;

I место - КП «Дорремстрой»;

В соревнованиях по шашкам среди женщин победителями стали:

III место - Сусленко Оксана (Департамент ЖКХ и энергоэффективности Сумской ОГА)

II место - Ферфецкая Светлана (КП «Электроавтотранс»);

I место - Олейникова Юлия (КП «Горводоканал»);

В соревнованиях по шашкам среди мужчин победителями стали:

III место - Рекуненко Сергей (КП «Дорремстрой»);

II место - Жук Сергей (КП «Горводоканал»);

I место - Кучменко Алексей (КП «Электроавтотранс»).

В соревнованиях по дартсу победителями стали:

III место - Крывомаз Максим (КП «Горводоканал»);

 II место - Гоженко Василий (КП «Дорремстрой»);

I место - Середа Роман (КП «Электроавтотранс»).

В соревнованиях по настольному теннису среди женщин победителями стали:

III место - Ферфецкая Светлана (КП «Электроавтотранс»);

II место - Лукьяненко Оксана (КП «Горводоканал»);

I место - Бутенко Наталья (КП «Дорремстрой»);

В соревнованиях по настольному теннису среди мужчин победителями стали:

III место - Коваленко Олег (КП «Электроавтотранс»);

II место - Ульяненко Юрий (КП «Горводоканал»);

I место - Сергиенко Сергей (КП «Дорремстрой»);

В соревнованиях по перетягиванию каната победителями стали:

III место - КП «Электроавтотранс»

I место - КП «Дорремстрой»;

I место - КП «Горводоканал».

Спорт
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