В Сумах соревновались коммунальщики

Участники соревновались по таким видам спорта: комбинированная эстафета, мини-футбол, волейбол, шашки, дартс, настольный теннис, перетягивание каната.
В комбинированной эстафете победителями стали:
III место - КП «Электроавтотранс»;
II место - КП «Горводоканал»;
I место - КП «Дорремстрой»;
В соревнованиях по мини-футболу победителями стали:
III место - КП «Горводоканал»;
II место - КП «Электроавтотранс»;
I место - КП «Дорремстрой»;
В соревнованиях по волейболу победителями стали:
III место - КП «Электроавтотранс»;
II место - КП «Горводоканал»;
I место - КП «Дорремстрой»;
В соревнованиях по шашкам среди женщин победителями стали:
III место - Сусленко Оксана (Департамент ЖКХ и энергоэффективности Сумской ОГА)
II место - Ферфецкая Светлана (КП «Электроавтотранс»);
I место - Олейникова Юлия (КП «Горводоканал»);
В соревнованиях по шашкам среди мужчин победителями стали:
III место - Рекуненко Сергей (КП «Дорремстрой»);
II место - Жук Сергей (КП «Горводоканал»);
I место - Кучменко Алексей (КП «Электроавтотранс»).
В соревнованиях по дартсу победителями стали:
III место - Крывомаз Максим (КП «Горводоканал»);
II место - Гоженко Василий (КП «Дорремстрой»);
I место - Середа Роман (КП «Электроавтотранс»).
В соревнованиях по настольному теннису среди женщин победителями стали:
III место - Ферфецкая Светлана (КП «Электроавтотранс»);
II место - Лукьяненко Оксана (КП «Горводоканал»);
I место - Бутенко Наталья (КП «Дорремстрой»);
В соревнованиях по настольному теннису среди мужчин победителями стали:
III место - Коваленко Олег (КП «Электроавтотранс»);
II место - Ульяненко Юрий (КП «Горводоканал»);
I место - Сергиенко Сергей (КП «Дорремстрой»);
В соревнованиях по перетягиванию каната победителями стали:
III место - КП «Электроавтотранс»
I место - КП «Дорремстрой»;
I место - КП «Горводоканал».