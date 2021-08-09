В Сумах ищут пропавшую женщину 35-летняя Оксана Коваль ушла из дома еще 24 августа, но до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Оксана Коваль проживает по адресу: г.Сумы, ул. Новоместенская (р-н кннотеатра "Дружба"). 24.08.2021 г. покинула место проживания и с того момента её местонахождение неизвестно. Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, светлые волосы по плечи.

Была одета: чёрная футболка, зелёные шорты.

При себе имела: чёрная женская сумочка.

При наличии информации звоните по телефонам: 068-777-0-112 или 102.