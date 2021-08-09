В Сумах ищут пропавшую женщину

Оксана Коваль проживает по адресу: г.Сумы, ул. Новоместенская (р-н кннотеатра "Дружба"). 24.08.2021 г. покинула место проживания и с того момента её местонахождение неизвестно. Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, светлые волосы по плечи.
Была одета: чёрная футболка, зелёные шорты.
При себе имела: чёрная женская сумочка.
При наличии информации звоните по телефонам: 068-777-0-112 или 102.
Об этом сообщается в чате поиска в телеграмм-канале и вайбере....
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