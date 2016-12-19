Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:12327

Ночью Приват24 несколько часов не будет работать

В период проведения плановых работ по модернизации своего процессингового центра 4 сентября с 01-00 и до 06-00 часов утра, банк кратковременно приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса.

ПриватБанк сообщил о проведении плановых работ по модернизации своего процессингового центра, которая позволит банку обрабатывать растущее число транзакций и гарантировать надежную работу в высокий сезон покупательской активности.

Очередной этап модернизации процессинга запланирован на 4 сентября 2021 года. Как всегда, банк проведет их в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций и отдыхают.

В период проведения работ 4 сентября с 01-00 и до 06-00 часов утра, банк кратковременно приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса. Во время технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

Начиная с 7:00 утра 4 сентября, обслуживание карточек банка, Приват24 и сеть самообслуживания будут работать в обычном режиме.

 
Экономика Приватбанк
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Государство изменило держателя ПриватБанка
28.11.2019 14:14

Государство изменило держателя ПриватБанка

Государство изменило номинального держателя ПриватБанка. Ранее им было Министерство финансов Украины, однако с 25 сентября 2019 года стал Кабинет министров...

11.01.2018 17:16

Областные деньги будут храниться в «Приватбанке»

Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору банков для размещения временно свободных средств Сумского областного бюджета....

Сумчанам представили единственный троллейбус, где можно рассчитаться банковской картой
24.11.2017 15:45

Сумчанам представили единственный троллейбус, где можно рассчитаться банковской картой

В Сумах появился первый троллейбус, оснащенный валидатором, который позволяет пассажирам рассчитываться за проезд с помощью собственного телефона или банковской карты....

В Шостке в отделении «Приватбанка» нашли гранату
19.12.2016 17:26

В Шостке в отделении «Приватбанка» нашли гранату

Сегодня, 19 декабря, около 14.15, в отделении «Приватбанка», расположенном на ул. Свободы в Шостке, был обнаружен предмет, похожий на гранату....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.55; 21.20
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
У пастці (С.К. Дейл, 2021)
У пастці (С.К. Дейл, 2021)
Кино Планета Кіно
14.20; 20.40
Таємниця парку розваг (Дін Лян, 2021)
Таємниця парку розваг (Дін Лян, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 14.20
Після падіння (Кастіль Лендон, 2021)
Після падіння (Кастіль Лендон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.00; 19.25
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кино Планета Кіно
19.45
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кино Планета Кіно
22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.