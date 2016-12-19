Ночью Приват24 несколько часов не будет работать В период проведения плановых работ по модернизации своего процессингового центра 4 сентября с 01-00 и до 06-00 часов утра, банк кратковременно приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса.

ПриватБанк сообщил о проведении плановых работ по модернизации своего процессингового центра, которая позволит банку обрабатывать растущее число транзакций и гарантировать надежную работу в высокий сезон покупательской активности.

Очередной этап модернизации процессинга запланирован на 4 сентября 2021 года. Как всегда, банк проведет их в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций и отдыхают.

В период проведения работ 4 сентября с 01-00 и до 06-00 часов утра, банк кратковременно приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса. Во время технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

Начиная с 7:00 утра 4 сентября, обслуживание карточек банка, Приват24 и сеть самообслуживания будут работать в обычном режиме.