Сумской активист прокомментировал вчерашние обыски от СБУ Сумчанин Василий Воронин прокомментировал вчерашние обыски, которые провели СБУ у него дома и на СТО.

«Относительно вчерашних обысков.

Моя семья уже привыкла к заказным уголовным делам и обыскам - у нас дома искали людей, наркотики, машины, велосипеды, мотоциклы. Цель этих обысков понятна - надавить, заставить замолчать, заработать и т.д.

Но вчерашние события были неожиданностью даже для нас...

На этот раз я стал «государственным изменником», а роль мусоров-исполнителей на себя взяла СБУ...

Спасибо Служба безопасности Украины по сфабрикованное дело. Очень жаль, что из серьезных ребят вы превратились в обычных мусоров, которые выполняют заказухи.

Само дело является полностью абсурдным и никакой связи с реальностью не имеет.

Спасибо Олег Медуница за мгновенную реакцию и поддержку, Елена Адаменко, Назаренко Игорь за оперативное освещение событий!

Спасибо спонсорам этого события двум Юриям.

Спасибо всем за поддержку и помощь!», - написал он.

Как написал депутат Сумского облсовета Олег Медуцница, «Василий связывает эти действия правоохранителей со своей общественной деятельностью в деле экс-руководителя Сумского кадетского корпуса Юрия Свидлова, сын которого занимает должность в СБУ».