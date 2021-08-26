С понедельника на Сумщине ожидаются заморозки

4 сентября: переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью +7 .. + 12 °С, днем +13 .. + 18 °С.
5 сентября: переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +4 .. + 9 °С, днем +11 .. + 16 °С.
6 сентября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2 .. + 7 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0-3 °С, днем +11 .. + 16 °С.
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