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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:27761

С понедельника на Сумщине ожидаются заморозки

На выходных на Сумщине ожидается неустойчивая, холодная погода.

4 сентября: переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью +7 .. + 12 °С, днем +13 .. + 18 °С.

5 сентября: переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +4 .. + 9 °С, днем +11 .. + 16 °С.

6 сентября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2 .. + 7 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0-3 °С, днем +11 .. + 16 °С.

Общество Прогноз погоды
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