Над Соборной в Сумах снова вешают зонтики Сегодня, 3 сентября, в Сумах на ул. Соборной снова сделали фотозону с зонтиками.

Напомним: первый раз зонтики повесили в 2018 году на День города. Однако не прошло и недели, как часть была повреждена ветром, и их сняли. Тогда на перформанс было потрачено 97 тыс. грн. Всего вешали 288 зонтов. В 2019 году их вешали трижды, в прошлом году – раз, в этом году – это тоже впервые.