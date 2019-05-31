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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:37219

Над Соборной в Сумах снова вешают зонтики

Сегодня, 3 сентября, в Сумах на ул. Соборной снова сделали фотозону с зонтиками.

Сумы где можно всё.

Напомним: первый раз зонтики повесили в 2018 году на День города. Однако не прошло и недели, как часть была повреждена ветром, и их сняли. Тогда на перформанс было потрачено 97 тыс. грн. Всего вешали 288 зонтов. В 2019 году их вешали трижды, в прошлом году – раз, в этом году – это тоже впервые.

Общество Аллея зонтиков Зонтики
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