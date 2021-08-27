У Сумах пройде благодійна акція «Твори своє» Сьогодні у кожного з нас є можливість зробити добрий вчинок - полегшити чиєсь життя.

Друзі, підтримайте благодійний проект «Твори своє», який буде приходьте 4 вересня з 12.00-19.00 на Трибуні Парк (стадіон "Ювілейний") та станьте частиною масштабної події.

Усі зібрані кошти будуть передані до Сумського обласного центру комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю для реконструкції кінного манежу.

Ви можете допомогти будь-яким зручним для вас способом:

- підтримати благодійний захід «Твори своє» 4 вересня;

- зробити благодійний внесок до центру реабілітації:

Комунальна установа Сумської обласної ради – Сумський обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю (коротка назва КУ СОР-СОЦКРДОІ)

Благодійна допомога ( реконструкція кінного манежу)

У програмі: