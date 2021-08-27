Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:59110

У Сумах пройде благодійна акція «Твори своє»

Сьогодні у кожного з нас є можливість зробити добрий вчинок - полегшити чиєсь життя.

Друзі, підтримайте благодійний проект «Твори своє», який буде приходьте 4 вересня з 12.00-19.00 на Трибуні Парк (стадіон "Ювілейний") та станьте частиною масштабної події.

Усі зібрані кошти будуть передані до Сумського обласного центру комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю для реконструкції кінного манежу.

Ви можете допомогти будь-яким зручним для вас способом:

- підтримати благодійний захід «Твори своє» 4 вересня;

- зробити благодійний внесок до центру реабілітації:

Комунальна установа Сумської обласної ради – Сумський обласний центр комплексної  реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю (коротка назва КУ СОР-СОЦКРДОІ)

Благодійна допомога ( реконструкція кінного манежу)

У програмі:
зіркова лавка / книжкова барахолка / майстер-класи / лекції / показ вишиванок #своє дітьми центру / виступ підопічних центру / фудкорт / виступ музичних гуртів та багато іншого.
Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.55; 21.20
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
У пастці (С.К. Дейл, 2021)
У пастці (С.К. Дейл, 2021)
Кино Планета Кіно
14.20; 20.40
Таємниця парку розваг (Дін Лян, 2021)
Таємниця парку розваг (Дін Лян, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 14.20
Після падіння (Кастіль Лендон, 2021)
Після падіння (Кастіль Лендон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.00; 19.25
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кино Планета Кіно
19.45
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кино Планета Кіно
22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.