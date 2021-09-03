В Сумах на Харьковской произошло тройное ДТП

На месте ДТП инспекторы установили, что 31-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, не выбрав безопасную скорость движения и не придерживаясь безопасной дистанции, столкнулся с транспортным средством ВАЗ-2108, водитель которого по инерции совершил наезд на автомобиль Dacia Sandero. Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на руководителя Mercedes-Benz Sprinter админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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