В Сумах на Харьковской произошло тройное ДТП Сегодня, около 8 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП с участием трех автомобилей на улице Харьковской.

На месте ДТП инспекторы установили, что 31-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, не выбрав безопасную скорость движения и не придерживаясь безопасной дистанции, столкнулся с транспортным средством ВАЗ-2108, водитель которого по инерции совершил наезд на автомобиль Dacia Sandero. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на руководителя Mercedes-Benz Sprinter админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.