Вниманию водителей Сумщины: введено ограничение движения Служба автомобильных дорог в Сумской области сообщает, что в связи с аварийным состоянием мостового перехода по автомобильной дороге общего пользования государственного значения Р-61 Батурин-Конотоп-Сумы км 23 + 871 с 6 сентября движение по мосту будет осуществляться по реверсу и введены ограничения для проезда автомобильного транспорта весом более 25 т.

Движение будет осуществляться по согласованным схемам и установленным дорожным знакам. О дате возобновления движения будет сообщено дополнительно.