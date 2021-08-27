Липоводолинский «Альянс» встретится в Кубке Украины с командой УПЛ

На этом этапе в борьбу вступают клубы УПЛ, но не все - представители нашей страны в еврокубках стартуют в турнире уже с 1/8 финала.
Таким образом, были сформированы 11 пар. Клубы из низших дивизионов будут принимать соперников из УПЛ на своем поле. Напомним, что участие в турнире продолжают семь команд Первой лиги и четыре представителя Второй лиги.
Базовый день проведения матчей - 22 сентября. 1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября.
Результаты жеребьевки четвертого раунда Кубка Украины
«Горняк-Спорт» - «Львов»
«Альянс» - «Минай»
«Николаев» - «Рух»
«Волынь» - «Мариуполь»
«Эпицентр» - «Металлист 1925»
«ВПК-Агро» - «Днепр-1»
«Металлист» - «Десна»
«Прикарпатье» - «Черноморец»
«Таврия» - «Александрия»
«Оболонь» - «Верес»
«ЛНЗ» - «Ингулец»
«Минай» из Ужгорода, в этом сезоне должен был играть в Первой лиге после вылета из УПЛ, но остался, так как опустился по финансовым причинам донецкий «Олимпик». Сейчас занимает 12-е место с 5 очками в 5 играх.
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