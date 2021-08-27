Липоводолинский «Альянс» встретится в Кубке Украины с командой УПЛ Сегодня, 3 сентября состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Украины.

На этом этапе в борьбу вступают клубы УПЛ, но не все - представители нашей страны в еврокубках стартуют в турнире уже с 1/8 финала.

Таким образом, были сформированы 11 пар. Клубы из низших дивизионов будут принимать соперников из УПЛ на своем поле. Напомним, что участие в турнире продолжают семь команд Первой лиги и четыре представителя Второй лиги.

Базовый день проведения матчей - 22 сентября. 1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября.

Результаты жеребьевки четвертого раунда Кубка Украины

«Горняк-Спорт» - «Львов»

«Альянс» - «Минай»

«Николаев» - «Рух»

«Волынь» - «Мариуполь»

«Эпицентр» - «Металлист 1925»

«ВПК-Агро» - «Днепр-1»

«Металлист» - «Десна»

«Прикарпатье» - «Черноморец»

«Таврия» - «Александрия»

«Оболонь» - «Верес»

«ЛНЗ» - «Ингулец»

«Минай» из Ужгорода, в этом сезоне должен был играть в Первой лиге после вылета из УПЛ, но остался, так как опустился по финансовым причинам донецкий «Олимпик». Сейчас занимает 12-е место с 5 очками в 5 играх.