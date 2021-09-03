В Сумах не День города ограничат движение транспорта

С 9:00 до 13:00 по Покровской площади (проезд от перекрестка ул. Петропавловская - Покровская площадь до перекрестка ул. Гагарина - Покровская площадь).
С 12:00 до завершения парада ретро, коммунальной и военной техники (ограничение лишь во время сопровождения) по ул. Прокофьева (от перекрестка ул. Прокофьева - ул. 20 лет Победы - ул. Г. Кондратьева в направлении перекрестка ул. 20 лет Победы - ул. Петропавловская), по ул. Петропавловская (в направлении перекрестка ул. Петропавловская - Покровская площадь - ул. Соборная), по Покровской площади (в направлении перекрестка ул. Героев Сумщины - Покровская площадь - ул. Гагарина), по улице Героев Сумщины (в направлении перекрестка ул. Героев Сумщины - ул. Троицкая), по ул. Набережная реки Сумки до перекрестка ул. Набережная реки Сумки - пр. Шевченко - площадь Независимости).
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