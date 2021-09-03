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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:01305

В Сумах не День города ограничат движение транспорта

4 сентября, во время мероприятий по случаю 366-й годовщины со дня основания города Сумы будет ограничено движение.

С 9:00 до 13:00 по Покровской площади (проезд от перекрестка ул. Петропавловская - Покровская площадь до перекрестка ул. Гагарина - Покровская площадь).

С 12:00 до завершения парада ретро, коммунальной и военной техники (ограничение лишь во время сопровождения) по ул. Прокофьева (от перекрестка ул. Прокофьева - ул. 20 лет Победы - ул. Г. Кондратьева в направлении перекрестка ул. 20 лет Победы - ул. Петропавловская), по ул. Петропавловская (в направлении перекрестка ул. Петропавловская - Покровская площадь - ул. Соборная), по Покровской площади (в направлении перекрестка ул. Героев Сумщины - Покровская площадь - ул. Гагарина), по улице Героев Сумщины (в направлении перекрестка ул. Героев Сумщины - ул. Троицкая), по ул. Набережная реки Сумки до перекрестка ул. Набережная реки Сумки - пр. Шевченко - площадь Независимости).

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Общество Ограничение движения
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