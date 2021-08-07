Россиянка пыталась подкупить сумских пограничников Сегодня, 3 сентября, пограничники 5-го пограничного отряда на Сумщине прекратили правонарушение, связанное с подкупом должностного лица пограничного ведомства.

В пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину прибыл легковой автомобиль марки «Lada». В автомобиле находились водительница и пассажир - оба граждане РФ.

Во время прохождения пограничного контроля гражданин РФ не смог подтвердить цель своего пребывания на территории Украины. Кроме этого. иностранец не имел достаточного финансового обеспечения пребывания в Украине.

При составлении документов об отказе в пересечении государственной границы к пограничникам обратилась гражданка РФ с просьбой изменить решение относительно ее попутчика и беспрепятственно пройти пограничный контроль. При этом женщина предложила порганичнику неправомерную выгоду в размере 1000 российских рублей, на что получила категорический отказ.

Сейчас сотрудники Нацполиции занимаются объективным выяснением совершение иностранкой уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».