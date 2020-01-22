На Сумщине будут судить нелегального лесоруба

Следователями отделения полиции № 1 (г. Белополье) Сумского районного управления полиции, под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры, направлено в суд обвинительный акт в отношении жителя Сумского района, который незаконно срубил 172 дерева различных пород.
В ходе следствия установлено, что мужчина с августа 2020 по март 2021 года на территории Сумского района без соответствующих разрешений организовал вырубку 172 деревьев разных пород, привлекая к работе наемных работников, которые не были осведомлены о противоправности этих действий.
Согласно заключению экспертизы, преступными действиями подозреваемого причинен ущерб в размере более 1 млн грн.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.ч. 1, 2 и 4 ст. 246 «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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