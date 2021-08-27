На Сумщине легковушка перевернулась в кювете: водитель в больнице

Происшествие произошло 2 сентября, около 6:30, на автодороге Конотоп - Сумы, неподалеку от села Бежевка, что на Бурынщине.
Как предварительно установили работники полиции, 70-летний житель села Юнаковка, находясь за рулем автомобиля БОГДАН-211040, не справился с управлением, съехал в кювет с последующим перекидыванием авто.
В результате аварии, водитель с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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