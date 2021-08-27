Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:08440

На Сумщине легковушка перевернулась в кювете: водитель в больнице

Полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором травмирован водитель автомобиля.

Происшествие произошло 2 сентября, около 6:30, на автодороге Конотоп - Сумы, неподалеку от села Бежевка, что на Бурынщине.

Как предварительно установили работники полиции, 70-летний житель села Юнаковка, находясь за рулем автомобиля БОГДАН-211040, не справился с управлением, съехал в кювет с последующим перекидыванием авто.

В результате аварии, водитель с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сумские патрульные ищут водителя, который оставил место ДТП
Вчера 18:01

Сумские патрульные ищут водителя, который оставил место ДТП

ДТП произошло 29 августа, в период с 11:40 до 12:30 на улице Кооперативной, возле дома 7/19....

В Сумах на переходе сбили женщину
Вчера 12:35

В Сумах на переходе сбили женщину

Полиция расследует ДТП, в котором травмировалась сумчанка....

В Сумах произошло ДТП возле фонтана «Садко»
Вчера 11:35

В Сумах произошло ДТП возле фонтана «Садко»

Авария произошла сегодня, 2 сентября, на перекрестке улицы Харьковская и площади Покровская....

В Сумах автоледи въехала в маршрутку
Вчера 11:24

В Сумах автоледи въехала в маршрутку

1 сентября, около 12:20, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Крут....

В Белополье пьяный дрифт на мотоцикле закончился повреждением автомобиля
31.08.2021 13:30

В Белополье пьяный дрифт на мотоцикле закончился повреждением автомобиля

28 августа в 19.15 в Белополье, по улице Гагарина, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковой машины и мотоцикла....

Новости

У програмі святкування Дня міста відбулися зміни
Сегодня 10:53
На Сумщине еще 71 случай заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)
Сегодня 08:56
Зафіксуйте ціну на електроенергію: ТОВ «Сумигаз Збут» пропонує новий вигідний тариф для малого та середнього бізнесу
Вчера 11:31
На Сумщине будут судить нелегального лесоруба
Сегодня 11:09
На Сумщине легковушка перевернулась в кювете: водитель в больнице
Сегодня 10:08
Украина на пороге введения карантина
Сегодня 09:50
Сумчан запрошують на тревел-вечірку
Сегодня 09:13
Сумчанин стал чемпионом Эстонии
Сегодня 08:45
На Сумщині відкрили четверте приймальне відділення лікарні за програмою Президента України «Велике будівництво»
Сегодня 08:43
Сумський театр дітей та юнацтва запрошує на відкриття нового сезону
Сегодня 08:00
На Сумщине дали 12 лет за убийство иностранца и покушения на убийство шосткинца
Вчера 19:01
Конотопчанки сыграли за Суперкубок Украины
Вчера 18:15
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.55; 21.20
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
У пастці (С.К. Дейл, 2021)
У пастці (С.К. Дейл, 2021)
Кино Планета Кіно
14.20; 20.40
Таємниця парку розваг (Дін Лян, 2021)
Таємниця парку розваг (Дін Лян, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 14.20
Після падіння (Кастіль Лендон, 2021)
Після падіння (Кастіль Лендон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.00; 19.25
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кино Планета Кіно
19.45
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кино Планета Кіно
22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.