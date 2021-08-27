На Сумщині відкрили четверте приймальне відділення лікарні за програмою Президента України «Велике будівництво» Участь у відкритті приймального відділення екстреної медичної допомоги Конотопської центральної районної лікарні ім. Академіка Михайла Давидова взяли голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький та народний депутат України Михайло Ананченко.

Оглянувши відділення, яке відкрили після реконструкції, голова облдержадміністрації наголосив: «В якому б критичному стані не потрапляла сюди людина, їй необхідно терміново надати першу медичну допомогу. І ці перші хвилини, перші години в медичному закладі – вони найголовніші в порятунку людського життя і здоров’я. Саме тому такі 7 відділень, що рятуватимуть життя ми будуємо на Сумщині в рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Очільник облдержадміністрації констатував, що це відділення одне з двох найкращих в Сумській області. Така сама модель є і в Сумській обласній лікарні. А також зазначив, що дуже серйозно ставиться до виконання всіх ремонтних і будівельних робіт на всіх об’єктах Великого будівництва. «Тому і місцева влада, і підрядники на це реагують, адже знають, що ми ніколи не допустимо ніякого браку», - підкреслив Дмитро Живицький.

За словами голови облдержадміністрації, в умовах реформування галузі охорони здоров’я медичні заклади поповнюють свою матеріально-технічну базу, отримують сучасну медтехніку, автомобілі швидкої допомоги. Лише останнім часом Сумщина отримала понад 15 таких машин. Також по всій Україні і в нашій області зокрема, активно ремонтуються дороги. У тому числі й для того, щоб ці «швидкі» доставляли пацієнтів до лікарень у чітко визначені терміни.

На реконструкцію приймального відділення екстреної медичної допомоги Конотопської ЦРЛ обсяг видатків склав майже 13 млн грн., з них 6 млн 54 тис 252 грн – з державного бюджету та 7 млн 107 тисяч 019 грн – кошти міського бюджету.

Площа відділення екстреної медичної допомоги після реконструкції складає 694,87 кв. м. Побудовано сучасний в’їзд для прийняття пацієнтів, доставлених спеціальним санітарним транспортом, також облаштовано сучасне відділення для реєстрації пацієнтів, три палати на 4 ліжка для тимчасового перебування пацієнтів, реанімаційна палата, профільні кабінети лікарів та інших медпрацівників. Є санітарна кімната для людей з інвалідністю та окрема палата для осіб з агресивною поведінкою.

Крім того, для забезпечення оснащення цього відділення дороговартісним обладнанням, Міністерством охорони здоров’я України розподілено комп’ютерний томограф вартістю 1190 тис грн. Комп’ютерний томограф встановлений у спеціально оснащеному окремому приміщені лікарні.

Нагадаємо, усього на Сумщині в рамках програми «Велике будівництво» буде відкрито 7 приймальних відділень. Вже приймають пацієнтів два в Сумах (в Сумській обласній лікарні та Сумській центральній міській клінічній лікарні) і одне в Шосткинській ЦРЛ. Також очікують на відкриття приймальні відділення екстреної медичної допомоги в Охтирській ЦРЛ і Роменській ЦРЛ. У роботі приймальне відділення Глухівської міської лікарні.

Загальна кошторисна вартість усіх об’єктів становила майже 86,6 млн гривень.