Завтра у Сумах пройде тревел-вечірка

У програмі презентація авантюрного психологічного роману про пригоди українського моряка «Четвертий помічник святого Христофора», вільне спілкування, обмін мандрівним досвідом та лайфхаки про подорожі під час пандемії.
Анна Морозова – письменниця і мандрівниця. Перший її роман відображає багатий на пригоди досвід автора. Анна виступала з освітніми лекціями, була спікером на TEDx, створила перший в Україні форум самостійних подорожей Travelage, вела активну громадську діяльність та мотивувала тисячі людей почати подорожувати.
18-19 вересня відбудеться 5-ий (заключний) етап Чемпіонату України з мотокросу серед молоді і дорослих....
Официальное открытие стадиона им.В.Куца после реконструкции состоится в День города Тростянец 12 сентября....
Мешканців Сумщини запрошують доєднатися до заходу «Всесвітній день прибирання», що проводиться у 180 країнах, в тому числі Україні – 18...
В игре седьмого тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиги «Альянс» будет принимать одного из лидеров чемпионата - криворожский...
Меньше недели осталось до события, которое будет отмечать вся мировая рандоннерское (веломарафонское) сообщество....