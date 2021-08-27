Сумчан запрошують на тревел-вечірку

У програмі презентація авантюрного психологічного роману про пригоди українського моряка «Четвертий помічник святого Христофора», вільне спілкування, обмін мандрівним досвідом та лайфхаки про подорожі під час пандемії.
Анна Морозова – письменниця і мандрівниця. Перший її роман відображає багатий на пригоди досвід автора. Анна виступала з освітніми лекціями, була спікером на TEDx, створила перший в Україні форум самостійних подорожей Travelage, вела активну громадську діяльність та мотивувала тисячі людей почати подорожувати.
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