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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:13478

Сумчан запрошують на тревел-вечірку

8 вересня о 18:30 в Розумному хабі (вул. Кузнечна, 2) відбудеться вечір з відомою мандрівницею Анною Морозовою, яка відвідала 70 країн та здійснила навколосвітню подорож автостопом, а зараз проживає в США.

У програмі презентація авантюрного психологічного роману про пригоди українського моряка «Четвертий помічник святого Христофора», вільне спілкування, обмін мандрівним досвідом та лайфхаки про подорожі під час пандемії.

Анна Морозова – письменниця і мандрівниця. Перший її роман відображає багатий на пригоди досвід автора. Анна виступала з освітніми лекціями, була спікером на TEDx, створила перший в Україні форум самостійних подорожей Travelage, вела активну громадську діяльність та мотивувала тисячі людей почати подорожувати.

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