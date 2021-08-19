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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:01311

На Сумщине дали 12 лет за убийство иностранца и покушения на убийство шосткинца

Прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 27-летнего мужчины, который лишил жизни одного человека и пытался убить другого.

Речь идет о событии, которое произошло 17 февраля 2020 года ночью в г. Шостка. Тогда между двумя компаниями посетителей кафе произошел конфликт из-за девушек, которые также отдыхали в заведении. Несколько мужчин продолжили выяснять отношения уже на улице. Между ними завязалась драка, во время которой в ход пошел нож. Медики констатировали смерть 27-летнего мужчины, а его 24-летнего товарища с ножевыми ранениями доставили в больницу. Он получил тяжелые телесные повреждения.

По приговору суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 12 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 15 п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Право Приговор суда Убийство
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