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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:15309

Конотопчанки сыграли за Суперкубок Украины

Сегодня, 2 сентября, в Запорожье разыграли Суперкубок Украины по гандболу среди женских команд.

В первом поединке нового сезона встретились львовская «Галичанка» и херсонская «Днепрянка». За последнюю выступают воспитанницы Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Анна Дябло, Наталья Панченко и Анастасия Ткач.

Матч выдался легкой прогулкой для чемпионок Украины, которые разгромили днепрянок 31:20 (17:9). Анна Дябло отличилась 6 голами.

Спорт Анна Дябло Гандбол
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