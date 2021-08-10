Конотопчанки сыграли за Суперкубок Украины

В первом поединке нового сезона встретились львовская «Галичанка» и херсонская «Днепрянка». За последнюю выступают воспитанницы Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Анна Дябло, Наталья Панченко и Анастасия Ткач.
Матч выдался легкой прогулкой для чемпионок Украины, которые разгромили днепрянок 31:20 (17:9). Анна Дябло отличилась 6 голами.
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