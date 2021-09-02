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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:01394

Сумские патрульные ищут водителя, который оставил место ДТП

ДТП произошло 29 августа, в период с 11:40 до 12:30 на улице Кооперативной, возле дома 7/19.

Неустановленный водитель допустил наезд на припаркованный автомобиль ВАЗ-21124, после чего оставил место ДТП. Сейчас продолжаются его поиски.

Патрульные обращаются к водителям, которые в это время проезжали на указанном участке, а также гражданам, которые были неподалеку: в случае наличия информации о вышеуказанном автопроисшествии, позвонить на линию 102 или обратиться в отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Сумской области по адресу: г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 18/1.

Право Дтп
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