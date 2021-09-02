Сумские патрульные ищут водителя, который оставил место ДТП

Неустановленный водитель допустил наезд на припаркованный автомобиль ВАЗ-21124, после чего оставил место ДТП. Сейчас продолжаются его поиски.
Патрульные обращаются к водителям, которые в это время проезжали на указанном участке, а также гражданам, которые были неподалеку: в случае наличия информации о вышеуказанном автопроисшествии, позвонить на линию 102 или обратиться в отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Сумской области по адресу: г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 18/1.
Полиция расследует ДТП, в котором травмировалась сумчанка....
Авария произошла сегодня, 2 сентября, на перекрестке улицы Харьковская и площади Покровская....
1 сентября, около 12:20, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Крут....
28 августа в 19.15 в Белополье, по улице Гагарина, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковой машины и мотоцикла....
Происшествие произошло 30 августа, около 9:00 часов, на одной из улиц города Бурынь....