У Кролевці на День міста виступить Наталя Могилевська Відповідна інформація оприлюднена на сторінці Кролевеччина культурна.

Співачка, народна артистка України Наталя Могилевська виступить у Кролевці, на площі Миру, у День міста. Виступ запланований на 4 вересня о 20.30.