Сумские синоптики подвели климатические итоги августа В августе погода на Сумщине формировалась чередованием областей повышенного давления и циклонов.

Наблюдалась неустойчивая, теплая обычной погода, проходили дожди, во второй половине месяца порой значительные, местами с градом.

Средняя месячная температура воздуха составляла 20-22 °С, что на 1-2 °С выше нормы. Максимальная температура воздуха повышалась до 31-36 °С.

Минимальная температура воздуха и на поверхности почвы в третьей декаде августа снижалась до 7-12 °С.

Количество осадков составило 52-73 мм, или 125-140% месячной нормы, на юго-западе 86 мм, или 180% месячной нормы.

Ветер преобладал умеренный, в первой декаде на востоке и юго-западе зарегистрировано 1 день с усилением его 17-19 м/с.