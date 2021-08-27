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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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До Сум навідався АРТ-ВОЯЖ

День міста Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького відсвяткував відкриттям вернісажу виставки «AРТ-ВОЯЖ» із Першого приватного музею сучасного мистецтва України, колекцію якого сформував упродовж 30 років фундатор Сергій Цюпко.

Приватне зібрання налічує близько 6 тисяч творів сучасного українського мистецтва представників різних мистецьких шкіл і напрямків усіх регіонів України з 1930-х років до сьогодення.

«AРТ-ВОЯЖ» – проект з мандруючими виставками, що вперше був представлений 2010 р. у Національному музеї в Тбілісі. Це вояж прекрасних художніх робіт і яскравих особистостей.

Сумчани та гості міста познайомились із творчістю художників різних мистецьких шкіл: закарпатської, київської, кримської, львівської, одеської, харківської. Ось деякі прізвища, які зацікавили поціновувачів прекрасного: Бровді Іван, Волошинов Олег, Єржиковський Олег, Колесник Борис Опанасович, Лоза Адольф Іванович, Мірошниченко Павло Петрович, Толочко Віктор, Сельський Роман, сестри Яблонські Тетяна та Олена… Митці вкладають у витвори свою душевну енергію, яка вабить, як магніт.

Із привітальним словом до вернісажу долучилася Валентина Приймак –завідувачка відділу охорони культурної спадщини управління культури Сумської ОДА, а також – заслужений художник України Ігор Василевський. Музичний подарунок прозвучав від творчого колективу авторів-виконавців «Пан Чоха».

Виставка – це привід дізнатися про нове, відкрити для себе ще одну грань мистецького обрію!

Гості із Києва, Оксана Коваль, директор Музею сучасного образотворчого мистецтва, й Ірина Алєксєєва, провідна мистецтвознавиця, відвідали постійну експозицію Сумського художнього музею, яка вразила своєю змістовністю та унікальним наповненням.

Запрошуємо відвідати зали музею та поринути у світ мистецтва! 

Виставка триватиме з 2 вересня до 4 жовтня 2021 р.

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