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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:01117

На Сумщине проведут инвентаризацию водных объектов и лесных ресурсов и комсобственности

В Сумской облгосадминистрации определены конкретные сроки проведения инвентаризации водных объектов, лесных ресурсов.

Об этом шла речь во время заседания региональной комиссии по инвентаризации водных объектов, лесных ресурсов, объектов государственной и коммунальной собственности, находящихся на территории территориальных громад Сумской области. Заседание состоялось при участии представителей территориальных громад в режиме онлайн.

Как сообщил первый заместитель главы ОГА Тарас Савченко, в течение ближайших четырех месяцев необходимо проинвентаризировать объекты по трем направлениям. Это водные объекты, лесные ресурсы и объекты государственной и коммунальной собственности, находящихся на территории соответствующих громад. По каждому из этих направлений закреплены ответственные департаменты и территориальные органы центральных органов исполнительной власти.

«Инвентаризация нужна не ради инвентаризации, процесс не ради процесса, - отметил Тарас Савченко. - Мы должны понять, какими активами владеют и распоряжаются территориальные громады, какие активы находятся на территории нашего региона и чтобы эффективно их использовать с точки зрения наполненности бюджетов громад».

Во время совещания было озвучено методику процесса инвентаризации. Ответственные за определенные направления работы работники предоставили представителям территориальных громад разъяснения относительно порядка проведения инвентаризации, соответствующие формы для заполнения и объявили сроки их представления.

В частности, рекомендовано сельским, поселковым, городским советам определить ответственных исполнителей за подготовку информации об объектах недвижимого коммунального имущества до 7 сентября 2021 года; создать комиссию по инвентаризации водных объектов тергромад и комиссию по проведению инвентаризации самозалесненных земель, находящихся на территории громад, до 15 сентября 2021 года.

Также необходимо принять меры по проведению инвентаризации самозалесненных земель и предоставить информацию о проведенной работе до 20 октября этого года; провести инвентаризацию объектов недвижимого коммунального имущества на подчиненных территориях и предоставить информацию об объектах недвижимого коммунального имущества до 22 октября 2021 года; провести инвентаризацию прудов, озер в пределах территориальных громад с выездом на места с подготовкой актов инвентаризации водных объектов по определенной форме до 1 декабря этого года.

Справка

Проведение совещания обусловлено необходимостью четкой организации выполнения задач, определенных пунктом 5 Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 «О мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти», введенного в действие Указом Президента Украины от 29 апреля 2021 года №180.

Соответственно при Сумской облгосадминистрации создана региональная комиссия по инвентаризации водных объектов, лесных ресурсов, объектов государственной и коммунальной собственности, находящихся на территории территориальных громад Сумской области (распоряжение председателя Сумской облгосадминистрации № 546-ОД).

Экономика Инвентаризация
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