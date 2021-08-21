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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:49186

У Сум нет денег на демонтаж аварийного школьного бассейна-недостроя

Еще в мае нынешнего года депутат Сумского горсовета Оксана Кубрак в который уже раз подняла вопрос демонтажа недостроя бассейна по соседству со школой №29.

Это строение не один десяток лет несет опасность жизни и здоровью учеников школы и жителей микрорайона. Обследование технического состояния недостроя уже давно показало, что оно аварийное. Ни у школы, ни у управления образования бассейн не стоит на балансе, и они не могут использовать средства для его демонтажа. Поэтому последние лет пять, а может, и больше администрация школы постоянно обращается в мэрию, к депутатским комиссиям и в УКС с просьбой помочь решить проблему. Депкорпус поддержал запрос коллеги в мае, однако, как оказалось на комиссии по законности, чье заседание состоялось 22 июля, дело так и не сдвинулось с мертвой точки, пишет Ваш шанс.

Вполне понятно возмущение Оксаны Кубрак: «Я требую рекомендовать исполнительным органам немедленно провести частичный демонтаж бассейна на территории школы №29. А также создать рабочую группу, включить туда депутатов по округу, представителей департамента ресурсных платежей,

УКСа и департамента инфраструктуры города. Пусть она проработает вопрос и опасное строение наконец демонтируют. Я настаиваю, чтобы эту рабочую группу возглавил мэр! Потому что это не дело, когда у нас строение в аварийном состоянии и там порядка 1600 детей, а мы ходим по кругу - создаем рабочие группы, комиссии и никак ничего не решим. Это длится уже четыре года. Так не может продолжаться! Там учатся дети - давайте снесем это строение!»

На этот призыв директор департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий Клименко заметил: «Я был не один раз на заседаниях таких рабочих групп, и мы все согласились - не делать привязку к объекту. Объект не принят в коммунальную собственность, второе - не находится ни у кого на балансе. Третье - вообще нет никаких документов, что он строился и за какие средства. Потому я предлагал без привязки к объекту поручить департаменту инфраструктуры освободить земельный участок комсобственности от остатков стройматериалов. Чтобы его не принимать в коммунальную собственность, не ставить кому-то на баланс. Потому что потом выделят средства или нет - большой вопрос, а если кто-то что-то сломает, придется еще и отвечать. Но департамент инфраструктуры почему-то сказал, что не может этого сделать. Почему - непонятно. Участок - в коммунальной собственности, департамент инфраструктуры занимается в том числе и благоустройством прилегающей территории. Считаю, что разобрать остатки данного объекта может и имеет полное право, согласно своему Положению, именно департамент инфраструктуры. Иначе процедура будет очень долгой и сложной».

Потому комиссия приняла решение: поручить департаменту инфраструктуры проработать вопрос об освобождении участка возле школы №29 от стройматериалов и на следующем заседании комиссии объяснить, что они об этом думают.

 
Общество
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