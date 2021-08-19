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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:001

У Сумах відзначили 78-му річницю визволення міста від нацистських загарбників

У Сумах, з нагоди 78-ої річниці визволення міста від нацистських загарбників, посадовці міста та області, військовослужбовці, члени громадських організацій, депутати, волонтери та громадськість вшанували пам'ять жертв Другої світової війни.

Спершу сумчани поклали квіти до братської могили «Мати-Батьківщина», Меморіалу померлих воїнів Війська Польського та пам'ятного знаку загиблим у зоні АТО/ООС. Потому вшанували пам’ять загиблих у роки Другої світової війни земляків на мітингу біля Меморіального комплексу «Вічна Слава».

Тут зі щирими словами вдячності до присутніх визволителів сумської землі звернулись представники влади. Зокрема, від імені очільника Сум Олександра ЛИСЕНКА, подякував ветеранам за мужність, героїзм і незламність, виявлені в боях за рідну землю, його перший заступник Михайло БОНДАРЕНКО.

«Сьогодні усі ми згадуємо і вшановуємо героїчний подвиг наших дідів, батьків та усіх, хто постраждав у роки Другої світової війни, захищаючи нашу землю від нацистських окупантів. Друга світова війна стала найжахливішою за всю історію людства. За роки війни, ми, українці, понесли колосальні втрати – це мільйони життів кращих синів і доньок України. Шануємо світлу пам'ять про ветеранів, і всіх хто постраждав у тій борні. Дякуємо визволителям за подвиг і героїзм, виявлені в боях, за те, що відстояли українську сумську землю. Дякую усім сумчанам, які працювали в тилу, відбудовуючи місто над Пслом», – зауважив перший заступник міського голови.

За словами посадовця, наразі, в Сумській міській територіальній громаді мешкає 9190 ветеранів війни, із яких 38 – брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни. Серед них – Сергій МАЙОРОВ, який особисто захищав та визволяв Суми від окупантів.

Сергій Григорович нагороджений численними орденами та відзнаками за бойові заслуги і за мужність, виявлені в боях – орденом Червоної Зірки, орденом Вітчизняної війни, орденом Богдана Хмельницького, медалями «За бойові заслуги» і «За оборону міста Києва».

З метою підтримки ветерана війни – учасника оборони та визволення міста, у рамках програми соціального спрямування «Милосердя» за кошти бюджету Сумської громади Сергію Майорову виплачується щомісячна грошова допомога, а також виплачена одноразова матеріальна допомога до дня визволення міста від нацистських окупантів.

Учасники мітингу, серед яких секретар міської ради Олег РЄЗНІК, керуючий справами виконавчого комітету Юлія ПАВЛИК, заступники міського голови Микола ВОЙТЕНКО, Тамара ІЩЕНКО, Віра МОТРЕЧКО та Станіслав ПОЛЯКОВ, вшанували пам’ять ветеранів хвилиною мовчання та поклали квіти до Меморіального комплексу «Вічна Слава».

Також покладанням квітів до пам'ятних знаків вшанували пам'ять полеглих воїнів-артилеристів 27-ої Сумської реактивної артилерійської бригади імені кошового отамана Петра Калнишевського та уродженців Сумщини, які загинули в Афганській війні.

Общество
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