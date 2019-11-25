На детсад в 12-м микрорайоне Сум нужно еще 12 миллионов Управление капитального строительства Сумского горсовета обратилось на планово-бюджетную депутатскую комиссию горсовета с просьбой выделить дополнительное финансирование на строительство нового детсада на ул. Интернационалистов, 35.

На данный момент для того, чтобы полностью закончить этот объект, не хватает еще 12 млн. грн. При этом 5 млн. нужно на само здание и 7 млн. грн. - на благоустройство территории детсада (игровые площадки, павильоны и т.п.), пишет Ваш шанс.

По информации начальника УКСа Виталия Шилова, работы на объекте не останавливаются, но ввести его в эксплуатацию они не смогут до тех пор, пока полностью не рассчитаются с подрядчиком. Соответственно, и открыться детсад не сможет, даже если будет готов на 100%.

По данным УКСа, на сегодня в строительство детсада в 12-м микрорайоне уже вложено 25 млн. грн. (на условиях софинансирования из госбюджета и бюджета громады). Если горсовет выделит запрашиваемые УКСом дополнительные средства, детсад обойдется в общей сложности в 37 млн. грн. И это не считая, так сказать, «начинки» (мебели, оборудования, мягкого инвентаря и т.п.), закупкой которой занимается управление образования.

На сегодня профильному управлению горсовет выделил пока только 1 млн. грн. - на оборудование первого этажа детсада, где будет располагаться в том числе пищеблок. На все остальное еще тоже нужно будет искать дополнительное финансирование.

Напомним: мэр Сум Александр Лысенко обещал, что детсад примет первых воспитанников уже этой осенью...