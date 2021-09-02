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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:37425

После дачи сумского предпринимателя СБУ проводит обыск на его СТО

Около 6 утра 2 сентября сотрудники Службы безопасности Украины пришли к дому сумского предпринимателя Василия Воронина с обысками.

По словам его жены Юлии, ему вменяют государственную измену: сбор информации о сотрудниках СБУ, здании ведомства, сообщает Суспільне, корреспондент которого пообщался с женой предпринимателя.

Силовики изъяли мобильные телефоны Василия Воронина и его жены, а также ноутбук сына. Женщина считает обвинения абсурдными, поскольку, по ее словам, мужчина, наоборот, является патриотом, как волонтер помогал армии, ему даже вручили награду от одной из частей.

На 13.00 следственные действия проводят на станции СТО, принадлежащей предпринимателю.

Пресс-секретарь СБУ в Сумской области Леся Рапута, пообещала прокомментировать ситуацию позже.

Право Василий Воронин Обыск СБУ
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