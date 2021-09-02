После дачи сумского предпринимателя СБУ проводит обыск на его СТО

По словам его жены Юлии, ему вменяют государственную измену: сбор информации о сотрудниках СБУ, здании ведомства, сообщает Суспільне, корреспондент которого пообщался с женой предпринимателя.
Силовики изъяли мобильные телефоны Василия Воронина и его жены, а также ноутбук сына. Женщина считает обвинения абсурдными, поскольку, по ее словам, мужчина, наоборот, является патриотом, как волонтер помогал армии, ему даже вручили награду от одной из частей.
На 13.00 следственные действия проводят на станции СТО, принадлежащей предпринимателю.
Пресс-секретарь СБУ в Сумской области Леся Рапута, пообещала прокомментировать ситуацию позже.
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