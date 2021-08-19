В Україні збільшили стипендії для студентів

Мова йде про бакалаврів та магістрів, учнів закладів професійної освіти та студентів закладів фахової передвищої. Рішення про збільшення стипендій було прийняте під час засідання уряду 1 вересня, розповідає прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Найбільше підвищення відчують студенти профтехосвіти, яким збільшать виплати у 2,5 раза. А студенти вишів отримуватимуть щонайменше 1,5 більшу стипендію.
Востаннє розмір стипендій в Україні змінювався ще у 2017 році, відповідно до урахування інфляції стипендії. Міністерство освіти і науки. У той же час, була запроваджене так зване конкурентне нарахування стипендій. Відповідно до цієї системи, кількість отримувачів становить 35-40% фактичної кількості студентів денної форми, які навчаються на бюджеті.
Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії:
- для учнів закладів професійної (професійно-технічної) збільшується з 490 до 1250 гривень на місяць;
- для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», освітній ступінь «бакалавр», крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії в підвищеному розмірі, збільшується з 980 до 1510 гривень на місяць; для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, збільшується з 1250 до 1930 гривень на місяць;
- для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії в підвищеному розмірі, збільшується з 1300 до 2000 гривень на місяць; для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, збільшується з 1660 до 2550 гривень на місяць.
Розмір академічної стипендії Президента України:
- для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти збільшується з 1420 до 2750 гривень на місяць;
- для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», освітній ступінь «бакалавр», збільшується з 2130 до 3320 гривень на місяць;
- для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», збільшується з 2720 до 4400 гривень на місяць.
Розмір іменних та академічних стипендій, заснованих Кабміном:
- для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти збільшується з 1180 до 2500 гривень на місяць;
- для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», освітній ступінь «бакалавр», збільшується з 1900 до 3020 гривень на місяць;
- для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», збільшується з 2480 до 4000 гривень на місяць.
Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка:
- для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» або освітній ступінь «бакалавр», збільшується з 1770 до 2870 гривень на місяць;
- для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітньо-професійний або освітній ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», збільшується з 2600 до 3800 гривень на місяць.