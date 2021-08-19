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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:39277

В Україні збільшили стипендії для студентів

Кабінет міністрів України підняв розмір державного забезпечення студентам, які навчаються на бюджеті.

Мова йде про бакалаврів та магістрів, учнів закладів професійної освіти та студентів закладів фахової передвищої. Рішення про збільшення стипендій було прийняте під час засідання уряду 1 вересня, розповідає прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Найбільше підвищення відчують студенти профтехосвіти, яким збільшать виплати у 2,5 раза. А студенти вишів отримуватимуть щонайменше 1,5 більшу стипендію.

Востаннє розмір стипендій в Україні змінювався ще у 2017 році, відповідно до урахування інфляції стипендії. Міністерство освіти і науки. У той же час, була запроваджене так зване конкурентне нарахування стипендій. Відповідно до цієї системи, кількість отримувачів становить 35-40% фактичної кількості студентів денної форми, які навчаються на бюджеті.

Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії:

-        для учнів закладів професійної (професійно-технічної) збільшується з 490 до 1250 гривень на місяць;

-        для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», освітній ступінь «бакалавр», крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії в підвищеному розмірі, збільшується з 980 до 1510 гривень на місяць; для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, збільшується з 1250 до 1930 гривень на місяць;

-        для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії в підвищеному розмірі, збільшується з 1300 до 2000 гривень на місяць; для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, збільшується з 1660 до 2550 гривень на місяць.

Розмір академічної стипендії Президента України:

-        для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти збільшується з 1420 до 2750 гривень на місяць;

-        для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», освітній ступінь «бакалавр», збільшується з 2130 до 3320 гривень на місяць;

-        для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», збільшується з 2720 до 4400 гривень на місяць.

Розмір іменних та академічних стипендій, заснованих Кабміном:

-        для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти збільшується з 1180 до 2500 гривень на місяць;

-        для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», освітній ступінь «бакалавр», збільшується з 1900 до 3020 гривень на місяць;

-        для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», збільшується з 2480 до 4000 гривень на місяць.

Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка:

-        для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» або освітній ступінь «бакалавр», збільшується з 1770 до 2870 гривень на місяць;

-        для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітньо-професійний або освітній ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», збільшується з 2600 до 3800 гривень на місяць.

Экономика Вища освіта Стипендія ПТУ Університет
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