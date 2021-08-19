В Сумах на переходе сбили женщину Полиция расследует ДТП, в котором травмировалась сумчанка.

1 сентября, около 8:00 утра, по улице Ильинской в Сумах 61-летний водитель автомобиля Рено совершил наезд на 48-летнюю женщину-пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого устанавливают причины и обстоятельства данного происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.