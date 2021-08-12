На Сумщине полиция поймала наркомана-мошенника Полиция разоблачила мужчину, который завладел наркотическими средствами мошенническим способом.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак» и в рамках ранее открытого уголовного производства работниками сектора криминальной полиции была получена информация, что один из жителей города Кролевец в течение семи месяцев нынешнего года в шести столичных медицинских центрах мошенническим способом получил рецепты на медицинские препараты с целью сбыта.

Злоумышленником оказался ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками, 44-летний житель города Кролевец. Найденные у него препараты правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 308 Уголовного кодекса Украины «Похищение, присвоение, вымогательство наркотических средств, психотропных веществ или аналогов либо завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением».

Злоумышленнику, под процессуальным руководством Кролевецкого отдела Конотопской окружной прокуратуры, сообщено о подозрении в совершении преступления.

За данные деяния мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.