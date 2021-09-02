В Сумах произошло ДТП возле фонтана «Садко»

Авария произошла с участием Opel Zafira и KIA Soul. Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Учитывайте погодные условия, будьте внимательны и следуйте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумщины.
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