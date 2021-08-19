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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:31425

Зафіксуйте ціну на електроенергію: ТОВ «Сумигаз Збут» пропонує новий вигідний тариф для малого та середнього бізнесу

Розуміючи потреби бізнесу у фінансовій стабільності, особливо в опалювальний сезон, ТОВ «Сумигаз Збут», який працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», пропонує компаніям категорії малого та середнього бізнесу укласти договір постачання електроенергії на 4 квартал 2021 р. за тарифом «Фіксований».

Тариф «Фіксований» компанія вперше запропонувала у липні цього року.  За словами начальника відділу продажів юридичним особам Ірина Закаблук, клієнти, які вже підключилися до цього тарифу, встигли оцінити його переваги: «Обравши цей тариф, бізнес захищає себе від коливання цін на електроенергію, особливо на ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку, та отримує чітке уявлення про обсяг своїх витрат на електроенергію до кінця року».

За умовами тарифу, щомісячну ціну електроенергії зафіксовано на весь період постачання з 1 жовтня до 31 грудня 2021 р. Пропозиція діє для споживачів групи Б (без засобів погодинного обліку електроенергії) на території ОЕС України.

Зазвичай для таких клієнтів ціна в «Сумигаз Збут» розраховується як середньозважена ціна закупівлі електричної енергії, що фактично склалася для постачальника на ринку на добу наперед (РДН). Отже, вони перебувають у постійній залежності від тенденцій РДН.

Укласти договір за тарифом «Фіксований» клієнти можуть до 10 вересня 2021 р. Клієнт може обрати найбільш зручний для нього спосіб оплати з трьох – передплата, подекадна оплата або ж післяплата. Дізнайтеся деталі у менеджерів компанії:

  • (067) 553 23 49; (067) 501 12 56 – Суми;
  • (067) 501 49 56 – Шостка;
  • (067) 543 11 80 – Конотоп;
  • (067) 543 11 82 – Ромни;
  • (067) 681 42 97 – Охтирка. 

 

Довідка

ТОВ «Сумигаз Збут» працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», який використовують 17 надійних постачальників газу та електроенергії.

Компанія провадить господарську діяльність на підставі ліцензії на постачання природного газу від № 633 від 11.05.2017 та електроенергії № 1119 від 17.06.2020 року. Ми обслуговуємо більш ніж 380 тисяч побутових клієнтів та понад 1000 юридичних осіб і бюджетних організацій.

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Экономика
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