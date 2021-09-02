В Сумах автоледи въехала в маршрутку 1 сентября, около 12:20, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Крут.

На месте ДТП инспекторы установили, что водительница автомобиля Mazda, не выбрав безопасную скорость в движении и не придерживаясь безопасной дистанции, допустила столкновение с транспортным средством «Рута».

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на женщину админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.