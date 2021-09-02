В Сумах автоледи въехала в маршрутку

На месте ДТП инспекторы установили, что водительница автомобиля Mazda, не выбрав безопасную скорость в движении и не придерживаясь безопасной дистанции, допустила столкновение с транспортным средством «Рута».
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на женщину админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
Полиция расследует ДТП, в котором травмировалась сумчанка....
Авария произошла сегодня, 2 сентября, на перекрестке улицы Харьковская и площади Покровская....
28 августа в 19.15 в Белополье, по улице Гагарина, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковой машины и мотоцикла....
Происшествие произошло 30 августа, около 9:00 часов, на одной из улиц города Бурынь....
Происшествие произошло 30 августа, около 19.30, на улице Центральной в пгт Хотинь Сумского района....