В Сумской ЦГБ открылся Центр экстрапирамидных заболеваний

Показаниями для посещения Центра являются: болезнь Паркинсона, вторичный паркинсонизм (сосудистый - как следствие употребления токсических веществ и определенных лекарств, посттравматический и постинфекционный), эссенциальный тремор, хорея, миоклонус, дистонии и другие нейродегенеративные заболевания, сопровождающиеся явлениями паркинсонизма. А также любые состояния, при которых имеет место дрожь, изменение мышечного тонуса, чрезмерная или недостаточная двигательная активность.

Работа Центра заключается в консультативной помощи больным с экстрапирамидными заболеваниями (прежде всего с болезнью Паркинсона), длительном наблюдении за пациентами, подборе индивидуальных схем лечения, предоставлении больным и их родным рекомендаций по питанию, двигательной активности, ухода, предоставлении консультативных заключений экспертной оценке состояния больного. По показаниям проводится работа с психологом, логопедом и назначается стационарное лечение на базе неврологического отделения или отделения реабилитации. Тяжелобольным, которые не могут посещать амбулаторно-поликлинические учреждения, может быть предоставлена паллиативная помощь по месту жительства.

В Центр пациенты направляются:

- семейными врачами и врачами-терапевтами;

- специалистами вторичного звена поликлинических отделений №1 и №2;

- специалистами вторичной других лечебных учреждений города и области;

- врачами стационарных отделений КНП «Центральная городская клиническая больница» и других заведений любого уровня.

Также это может быть самостоятельный запись пациента на амбулаторный прием через электронную систему Helsi.me. Условием предоставления консультации является электронное направление к врачу-неврологу и предварительная запись через электронную систему к врачу-неврологу Тимошенко Виктории Анатольевне.