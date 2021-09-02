На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 53 человек COVID-19 подтвердили у 53 человек (Конотопский р-н - 4, Ахтырский р-н - 13, Роменский р-н - 4, Сумской р-н – 30, Шосткинский р-н - 2).

В Сумах заболело 26 человек, выздоровело 9.

По состоянию на 2 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79 498 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1355 летальных случая, за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 565 человек, из них за минувшие сутки - 30 (Конотопский р-н - 14, Ахтырский р-н - 1, Роменский р-н - 2, Сумской р-н - 11 Шосткинский р-н - 2).