На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 53 человек

В Сумах заболело 26 человек, выздоровело 9.
По состоянию на 2 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79 498 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1355 летальных случая, за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 565 человек, из них за минувшие сутки - 30 (Конотопский р-н - 14, Ахтырский р-н - 1, Роменский р-н - 2, Сумской р-н - 11 Шосткинский р-н - 2).
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