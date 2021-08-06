Сумской водоканал сообщил об ограничении движения транспорта на Ахтырской

В связи выполнением аварийных работ по ремонту канализационного колодца сегодня, 2 сентября, с 10:00 в Сумах будет временно перекрыто движение транспорта на участке дороги по улице Ахтырская (от ул. Мира до ул. Харьковская).
После завершения аварийно-ремонтных работ движение транспорта будет восстановлено.
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23 августа в связи с проведением мероприятий по случаю Дня Государственного Флага Украины, с 8:15 до завершения торжественного шествия будет...
С целью обеспечения надлежащего общественного порядка и безопасности дорожного движения во время проведения развлекательного мероприятия «Город Сумы - город счастливых...
С целью обеспечения общественной безопасности, порядка и безопасности дорожного движения во время проведения траурной церемонии захоронения Почетного гражданина города Сумы...
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