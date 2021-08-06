Сумской водоканал сообщил об ограничении движения транспорта на Ахтырской Из-за выполнения аварийно-ремонтных работ будет ограничено движение транспорта в районе Химгородка.

В связи выполнением аварийных работ по ремонту канализационного колодца сегодня, 2 сентября, с 10:00 в Сумах будет временно перекрыто движение транспорта на участке дороги по улице Ахтырская (от ул. Мира до ул. Харьковская).

После завершения аварийно-ремонтных работ движение транспорта будет восстановлено.