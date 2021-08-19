Сумські школи, де щеплено 80% персоналу, можуть взяти участь у конкурсі

Школи, в яких щеплено 80% персоналу, можуть взяти участь у конкурсі «Вакциновані й відкриті». 1097 шкіл вже зареєструвалися на участь у конкурсі. Заявки прийматимуть до 29 вересня.
За результатами розіграшу, який прийде 3 жовтня, переможці зможуть отримати:
• 3 суперпризи: набори з 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів для кожної школи-переможниці
• 15 мініпризів: набори з 10 гарнітур і роутера для кожної школи-переможниці
Будь-який представник школи може зареєструвати свій заклад для участі в конкурсі за посиланням: cutt.ly/IQNTKQ3.
Тож вакцинуйте своїх учителів, завучів, кухарів і бібліотекарів та беріть участь у конкурсі.
Пишіть про нього в соцмережах та отримуйте гарантовані призи за публікації з хештегами #ВакцинованіВідкриті.
Конкурс проходить за підтримки @UNICEFUkraine, @USAIDUkraine та @citrus.ua
108 205 пациентов привились двумя дозами вакцины против COVID-19....
Статистику предоставила сегодня, 30 августа, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Мифы о вакцинации развенчивала во время брифинга врач-инфекционист отделения профилактики и борьбы со СПИДом областного клинического медицинского центра социально опасных...
На Сумщине сейчас проведено более 236 тысяч прививок от COVID-19, в том числе почти 90 тысяч человек привито двумя дозами....
78 397 жителей области уже привились двумя дозами вакцины против COVID-19....