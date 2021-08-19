Сумські школи, де щеплено 80% персоналу, можуть взяти участь у конкурсі Бажаєте, щоб ваша школа була безпечною? Щоб вчителі та учні могли ходити до неї навіть в умовах карантинних обмежень? А, може, прагнете ще й отримати за це новенькі комп’ютери та інші призи?

Школи, в яких щеплено 80% персоналу, можуть взяти участь у конкурсі «Вакциновані й відкриті». 1097 шкіл вже зареєструвалися на участь у конкурсі. Заявки прийматимуть до 29 вересня.

За результатами розіграшу, який прийде 3 жовтня, переможці зможуть отримати:

• 3 суперпризи: набори з 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів для кожної школи-переможниці

• 15 мініпризів: набори з 10 гарнітур і роутера для кожної школи-переможниці

Будь-який представник школи може зареєструвати свій заклад для участі в конкурсі за посиланням: cutt.ly/IQNTKQ3.

Тож вакцинуйте своїх учителів, завучів, кухарів і бібліотекарів та беріть участь у конкурсі.

Пишіть про нього в соцмережах та отримуйте гарантовані призи за публікації з хештегами #ВакцинованіВідкриті.

Конкурс проходить за підтримки @UNICEFUkraine, @USAIDUkraine та @citrus.ua