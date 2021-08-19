Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:30184

Сумські школи, де щеплено 80% персоналу, можуть взяти участь у конкурсі

Бажаєте, щоб ваша школа була безпечною? Щоб вчителі та учні могли ходити до неї навіть в умовах карантинних обмежень? А, може, прагнете ще й отримати за це новенькі комп’ютери та інші призи?

Школи, в яких щеплено 80% персоналу, можуть взяти участь у конкурсі «Вакциновані й відкриті». 1097 шкіл вже зареєструвалися на участь у конкурсі. Заявки прийматимуть до 29 вересня. 

За результатами розіграшу, який прийде 3 жовтня, переможці зможуть отримати:

 • 3 суперпризи: набори з 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів для кожної школи-переможниці

 • 15 мініпризів: набори з 10 гарнітур і роутера для кожної школи-переможниці

 Будь-який представник школи може зареєструвати свій заклад для участі в конкурсі за посиланням: cutt.ly/IQNTKQ3.

Тож вакцинуйте своїх учителів, завучів, кухарів і бібліотекарів та беріть участь у конкурсі.

Пишіть про нього в соцмережах та отримуйте гарантовані призи за публікації з хештегами #ВакцинованіВідкриті.

Конкурс проходить за підтримки @UNICEFUkraine, @USAIDUkraine та @citrus.ua

Общество Вакцинация Школы
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщине вакцинировано от коронавируса меньше 11% населения
Сегодня 08:44

На Сумщине вакцинировано от коронавируса меньше 11% населения

108 205 пациентов привились двумя дозами вакцины против COVID-19....

Сколько сумчан вакцинировалось от COVID-19 за неделю?
30.08.2021 09:03

Сколько сумчан вакцинировалось от COVID-19 за неделю?

Статистику предоставила сегодня, 30 августа, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....

Сумской врач развенчала мифы о вакцинации против COVID-19
27.08.2021 12:19

Сумской врач развенчала мифы о вакцинации против COVID-19

Мифы о вакцинации развенчивала во время брифинга врач-инфекционист отделения профилактики и борьбы со СПИДом областного клинического медицинского центра социально опасных...

На Сумщине привито от коронавируса двумя дозами всего 9% населения
26.08.2021 17:32

На Сумщине привито от коронавируса двумя дозами всего 9% населения

На Сумщине сейчас проведено более 236 тысяч прививок от COVID-19, в том числе почти 90 тысяч человек привито двумя дозами....

Всего 8% жителей Сумщины вакцинировались от коронавируса
20.08.2021 16:18

Всего 8% жителей Сумщины вакцинировались от коронавируса

78 397 жителей области уже привились двумя дозами вакцины против COVID-19....

Новости

Зафіксуйте ціну на електроенергію: ТОВ «Сумигаз Збут» пропонує новий вигідний тариф для малого та середнього бізнесу
Сегодня 11:31
На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 53 человек
Сегодня 09:16
Як у Сумах відзначатимуть День міста
30.08.2021 15:01
У Сумах відзначили 78-му річницю визволення міста від нацистських загарбників
Сегодня 15:00
Сумской вуз стал лучшим среди украинских в мировом рейтинге
Сегодня 14:45
На детсад в 12-м микрорайоне Сум нужно еще 12 миллионов
Сегодня 13:42
После дачи сумского предпринимателя СБУ проводит обыск на его СТО
Сегодня 13:37
Сумські школи, де щеплено 80% персоналу, можуть взяти участь у конкурсі
Сегодня 13:30
Оголошено конкурс на одержання щорічних грантів Президента України у 2022 році
Сегодня 12:49
В Україні збільшили стипендії для студентів
Сегодня 12:39
В Сумах на переходе сбили женщину
Сегодня 12:35
На Сумщине полиция поймала наркомана-мошенника
Сегодня 12:24
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.55; 21.20
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
У пастці (С.К. Дейл, 2021)
У пастці (С.К. Дейл, 2021)
Кино Планета Кіно
14.20; 20.40
Таємниця парку розваг (Дін Лян, 2021)
Таємниця парку розваг (Дін Лян, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 14.20
Після падіння (Кастіль Лендон, 2021)
Після падіння (Кастіль Лендон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.00; 19.25
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кино Планета Кіно
19.45
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кино Планета Кіно
22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.