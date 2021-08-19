Двое воспитанников сумского футзала будут играть за команду с Донетчины Представитель Экстра-лиги МФК «ДЕ Трейдинг» из Николаевки Донецкой области представил новичков.

Среди них двое с Сумщины – Виталий Катеринин и Виталий Дзюба.

Из АФФК «Сумы» перешел Виталий Катеринин, который будет играть за новую команду под № 17.

Виталий Катеринин родился 17 июля 1994 года в Сумах. В чемпионатах ДЮФЛУ играл за команды КДЮСШ «Сумы» и ФЦ «Барса» родного города. На любительском уровне в классический футбол играл за команды «СКИФ-СумГУ», «Сумыхимпром-СДПУ», «Спартак-Сумбуд», «Альянс» (Липовая Долина), ФК «Сумы». С сезона 2018/2019 играл в футзал за АФФК «Сумы». В дебютном сезоне в матче третьего тура украинской первой лиги отличился голом в ворота «ДЕ Трейдинга» за 0,2 секунды до окончания поединка (1:1).

Вызывавшийся в сборную Украину конотопчанин Виталий Дзюба будет играть под № 8.

Виталий Дзюба родился 3 июня 1995 года в Конотопе. Там же начал заниматься футболом. В сезоне 2010/2011 лет в первенстве Украины по футзалу (первая лига) дебютировал за луганскую команду «ЛТК-2». В следующем сезоне был переведен в первую команду «телефонистов». В сезоне 2014/2015 этот клуб выехал из Луганска и начал новую жизнь под названием «ЛТК/InBew/НПУ» (Луганск/Житомир/Киев). Затем он стал просто житомирским «InBew», за который Виталий играл до 2021 года (с перерывом). В прошлом сезоне забивал нынешней команде в матче 14 тура «InBew» - «ДЕ Трейдинг» 5:3.

Ближайший матч 4 сентября «ДЕ Трейдинг» проведет дома против АФФК «Сумы».