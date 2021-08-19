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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:59407

Сумських учасників бойових дій запрошують на навчання у сфері кібербезпеки

КУ «Центр учасників бойових дій» інформує про початок другого відбору на безоплатнее навчання у програмі професійного розвитку у сфері кібербезпеки та реінтеграції для учасників АТО/ООС «Кіберзахисники».

Ветерани у кількості 60 осіб, які пройдуть відбір, матимуть змогу отримати професійне навчання з кібербезпеки, а після його закінчення – допомогу з працевлаштуванням у державному та приватному секторах.

Щоб потрапити до програми конкурсанти мають:

  • - pаповнити анкету на сайті проєкту за цим посиланням
  • - gройти тестування на базові комп’ютерні знання
  • - gідготувати мотиваційний лист.

Прийом заявок триватиме до 24 вересня поточного року.

Програма «Кіберзахисники» є першою ініціативою CRDF Global (Фонд цивільних досліджень та розвитку США) з метою допомогти колишнім військовим розпочати успішну кар’єру в сфері кібербезпеки, а також посприяти зміцненню системи захисту цифрової інфраструктури в Україні загалом. Програма розроблена за стратегічної та фінансової підтримки Державного департаменту США, за сприяння Національного координаційного центру кібербезпеки при Раді національної безпеки та оборони України та Міністерства у справах ветеранів України, та є частиною ініціативи Держдепу США з усунення кіберзагроз в Україні.

Деталі можна дізнатися в першоджерелі.

Общество
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