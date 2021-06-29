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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах двух иностранцев подозревают в изнасиловании

Менее суток понадобилось сотрудникам управления уголовного розыска полиции области и отдела криминальной полиции Сумского районного управления полиции, чтобы установить и разыскать злоумышленников, которые совершили особо тяжкое преступление.

С заявлением о преступлении в полицию обратилась сумчанка, которая сообщила, что ее 25-летнюю дочь изнасиловали неизвестные. Полицейские сразу начали поиски злоумышленников.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские оперативно установили, что преступление совершили двое иностранцев, обучающихся в сумских вузах. Одному из них 22 года, второму - 20.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 152 «Изнасилование» Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Изнасилование
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