В Сумах двух иностранцев подозревают в изнасиловании Менее суток понадобилось сотрудникам управления уголовного розыска полиции области и отдела криминальной полиции Сумского районного управления полиции, чтобы установить и разыскать злоумышленников, которые совершили особо тяжкое преступление.

С заявлением о преступлении в полицию обратилась сумчанка, которая сообщила, что ее 25-летнюю дочь изнасиловали неизвестные. Полицейские сразу начали поиски злоумышленников.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские оперативно установили, что преступление совершили двое иностранцев, обучающихся в сумских вузах. Одному из них 22 года, второму - 20.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 152 «Изнасилование» Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.