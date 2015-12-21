В сумской школе обнаружили взрывоопасный экспонат

Директор школы рассказал, что школьный музей здесь работает с 1963 года и в нем, например, хранились три учебных мины и зенитный снаряд. Для проверки их безопасности человек решил вызвать взрывотехников, сообщает Суспільне.
"Снаряд стоял на нижней полочке рядом с фугасом и имел конус сверху. Конус говорит о том, что это взрыватель и специалисты подтвердили, что взрыватель находился в состоянии, которое могло быть приведено к боевому. Сам снаряд содержал взрывчатое вещество", - рассказал директор.
Специалисты-взрывотехники, приехавшие в школу, установили - мины действительно являются учебными, а снаряд - опасен. Мины оставили в школе (выдав соответствующие сертификаты), а снаряд изъяли. Находку, по словам специалиста отдела коммуникации Нацполиции Сумщины Владимира Кузьменко утилизируют.
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