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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:10237

Творчу молодь Сумщини запрошують до конкурсу

Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти оголошує конкурс на одержання у 2022 році щорічних грантів Президента України.

Молоді письменники, майстри народного мистецтва, молоді діячі у галузі театрального, музичного, циркового та образотворчого мистецтва можуть отримати кошти для створення і реалізації власного творчого задуму!

Вимоги: вік претендента на момент подачі заявки 14-35 років; наявність підтримки у вигляді рекомендаційних листів щодо вашої творчої діяльності; наявність партнера (юридичної особи), який реалізує ваш творчий задум у 2022 році.

Прийом заявок за встановленою формою здійснюється з 1 вересня до 1 листопада 2021 року

Всі деталі за посиланням: https://bit.ly/3jjSyQd

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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