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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Пасечникам Сумщины: продолжается прием документов для получения дотации за пчелосемьи

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины напоминают, что продолжается прием документов на получение дотации за пчелосемьи.

Право на получение дотации имеют физические лица и субъекты хозяйствования, которые являются владельцами пчелосемей.

Документы подают по месту нахождения пасеки в исполнительный орган соответствующего сельского, поселкового, городского совета (органы местного самоуправления).

Срок подачи документов до 1 октября текущего года.

Порядок, алгоритм действий и перечень необходимых документов можно посмотреть по ссылке https://minagro.gov.ua/ua/pidtrimka/tvarinnictvo

По вопросам о порядке получения дотации за пчелосемьи можно обращаться к контактному лицу, ответственному за данное направление государственной поддержки - Борейко Оксаны Александровны тел. (044) 363-08-34.

Экономика Мед Пасека
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