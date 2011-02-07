Пасечникам Сумщины: продолжается прием документов для получения дотации за пчелосемьи В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины напоминают, что продолжается прием документов на получение дотации за пчелосемьи.

Право на получение дотации имеют физические лица и субъекты хозяйствования, которые являются владельцами пчелосемей. Документы подают по месту нахождения пасеки в исполнительный орган соответствующего сельского, поселкового, городского совета (органы местного самоуправления). Срок подачи документов до 1 октября текущего года. Порядок, алгоритм действий и перечень необходимых документов можно посмотреть по ссылке https://minagro.gov.ua/ua/pidtrimka/tvarinnictvo По вопросам о порядке получения дотации за пчелосемьи можно обращаться к контактному лицу, ответственному за данное направление государственной поддержки - Борейко Оксаны Александровны тел. (044) 363-08-34.