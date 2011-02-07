Пасечникам Сумщины: продолжается прием документов для получения дотации за пчелосемьи

Право на получение дотации имеют физические лица и субъекты хозяйствования, которые являются владельцами пчелосемей.
Документы подают по месту нахождения пасеки в исполнительный орган соответствующего сельского, поселкового, городского совета (органы местного самоуправления).
Срок подачи документов до 1 октября текущего года.
Порядок, алгоритм действий и перечень необходимых документов можно посмотреть по ссылке https://minagro.gov.ua/ua/pidtrimka/tvarinnictvo
По вопросам о порядке получения дотации за пчелосемьи можно обращаться к контактному лицу, ответственному за данное направление государственной поддержки - Борейко Оксаны Александровны тел. (044) 363-08-34.
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